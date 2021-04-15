Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias’a tepki! İthamları kabul etmiyoruz, suçlamalara cevap veririm

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu'un sıcak mesajlarının ardından Dendias'ın skandal açıklamaları sonrası gerginlik oluştu. Yunan Bakanın "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir." sözlerine Bakan Çavuşoğlu şöyle yanıt verdi: "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmesinin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."