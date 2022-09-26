Haberler Haber Videoları Bağcılarda korkunç cinayet! Annesini öldüren adam annesinin kafasını kesti ve sokağa attı! Sansürsüz videolar infial yarattı

Bağcılarda korkunç cinayet! Annesini öldüren adam annesinin kafasını kesti ve sokağa attı! Sansürsüz videolar infial yarattı

Bağcılarda korkunç cinayet! Annesini öldüren adam annesinin kafasını kesti ve sokağa attı! Sansürsüz videolar infial yarattı
26.09.2022 00:41 - Son Güncelleme: 26.09.2022 00:55

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İstanbul Bağcılar'da işlenen korkunç cinayete dair görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.’yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Katil evlat gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

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Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. ile tartıştı.

A.S, annesinin başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa attı.

Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemeye başladı. Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken A.S. polis ekipleri tarafından evde yakalandı.
Olayın yaşandığı sokak kapatılırken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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