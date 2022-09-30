Bağcılar cinayeti sansürsüz videosu Twitter'da olay yarattı! Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı? Annesinin kafasını kesen Ali Sayan TUTUKLANDI MI?

Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Bağcılar'da psikolojik sorunları ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs annesini önce bıçakla öldürdü daha sonra kestiği başını balkondan sokağa attı. Olayın Twitter'da sansürsüz videosu yayınlandı ve büyük bir infial yarattı. Annesinin başını kesen zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Peki, Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı, ifadesi neydi? İşte detaylar ve son gelişmeler haberimizde!