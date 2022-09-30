Bağcılar cinayeti sansürsüz videosu Twitter'da olay yarattı! Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı? Annesinin kafasını kesen Ali Sayan TUTUKLANDI MI?
Bağcılar cinayeti son gelişmeler takvim.com.tr'de! İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir olay yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Sayan, annesi Hava Sayan'ın önce boğazını kesti ardından balkondan aşağı attı. Bununla da yetinmeyen Ali Sayan evi ateşe verdi. Zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Peki, Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı, ifadesi neydi? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
30.09.2022 18:00 - Son Güncelleme: 30.09.2022 18:10
Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Bağcılar'da psikolojik sorunları ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs annesini önce bıçakla öldürdü daha sonra kestiği başını balkondan sokağa attı. Olayın Twitter'da sansürsüz videosu yayınlandı ve büyük bir infial yarattı. Annesinin başını kesen zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Peki, Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı, ifadesi neydi? İşte detaylar ve son gelişmeler haberimizde!
Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. (58) ile tartıştı.