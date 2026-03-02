Haberler Haber Videoları Batman’da evlat dehşeti: 18 yaşındaki kız annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü

Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 11:59 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 12:07

Batman’da M.D. (18) isimli genç kadın, annesini aldattığını öne sürdüğü babası Ramazan Daş’ı (41) çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak öldürdü

Batman'da 18 yaşındaki M.D., annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş'ı çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen babanın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan genç kızın emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.