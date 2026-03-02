Batman’da evlat dehşeti: 18 yaşındaki kız annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü

CANLI YAYIN
Batman’da M.D. (18) isimli genç kadın, annesini aldattığını öne sürdüğü babası Ramazan Daş’ı (41) çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak öldürdü

Batman'da 18 yaşındaki M.D., annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş'ı çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen babanın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan genç kızın emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü

