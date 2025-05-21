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Son dakika: Kütahya Tavşanlı’da trafik kazası!
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Son dakika: Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 13:25:00

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Karayolunun 5'inci Kilometresinde Meydana Geldi
Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5'inci kilometresinde gerçekleşti. Erhan Ö. (43) idaresindeki hafif ticari araç, Emin Ö. (56) yönetimindeki 43 AGZ 257 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Araçta Bulunan 5 Kişi Yaralandı
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü Erhan Ö. ile yolcular İsmail Ö. (72), Aysel Ö. (71), Nuran Ö. (37) ve Eymen Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara Olay Yerinde Müdahale Edildi
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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