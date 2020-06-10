PKK ağzıyla konuşan HDP Parti Meclisi üyesi Bereket Kar Birleşik Arap Emirlikleri destekli televizyon kanalının canlı yayınına çıktı terör propagandası yaptı. Kar'a yanıt ise Filistinli gazeteci Taha Ouda'dan geldi.
BAE kanalında PKK ağzıyla konuşan HDP'liye kapak gibi cevap
10.06.2020 01:37
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- BAE kanalında PKK ağzıyla konuşan HDP'liye kapak gibi cevap
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