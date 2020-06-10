Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül A Haber’e konuştu: "Benim yavrum seve seve şehit oldu, vatan sağ olsun"

10.06.2020 01:56

Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ayşe Bülbül, ‘’Benim yavrum 13 kardeşin 11 numarasıydı. Köyümüzün okuluna yürüyerek giderdi, sonradan taşımalı olunca okula araçla gidip gelirdi. 14 yaşındayken babasını kaybetti. Okul zamanı okuluna gider, tatillerde çalışırdı. Maçka’da İmam hatip 1.sınıfı okudu benim yavrum. Yaptığı kahramanlığı hiç kimse yapmazdı; ağabeylerine ‘ben şehit olmak istiyorum, ben şehit olacağım’ derdi. Benim yavrum seve seve şehit oldu. Vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Cumhurbaşkanımızdan, askerlerimizden, komutanlarımızdan herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde ben bu yaşadığım yerde hiç korkmuyorum‘’dedi.