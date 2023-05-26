Babala Kılıçdaroğlu izle! Yalanlar ve gerçekler!

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.







50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR

Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek.







KILIÇDAROĞLU MİLLİYETÇİ POZLARI KESMEYE BAŞLADI

İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında 'millyetçi' bir tavır takınarak, ilk turda yüzde 5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti.

KILIÇDAROĞLU VE YALANLARI I VİDEO İZLE







BABALA'DA KILIÇDAROĞLU'NU PARLATMA SEANSI

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için dört koldan algı operasyonlarına başladı. Bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun, CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edildi.







YALAN VE GERÇEKLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda birçok yalana imza atması dikkatlerden kaçmadı. Bu bağlamda sizler için Kılıçdaroğlu'nun program boyunca söylediği yalanları derledik.







YALAN: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ve Kandil desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu seyirciler tarafından yöneltilen "HDP, PKK'nın siyası kolu mudur?' sorusuna "Ben bunu bilmem ki" diyerek geçiştirmeye çalıştı.







GERÇEK: HDP'liler ise açık açık itiraf etmişti.

Terör tutuklusu HDPKK eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Buna alışsanız iyi olur. Çünkü biz daha başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini.







HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldun: PKK bir terör örgütü değildir.







Terör tutuklusu HDPKK eski Eşbakan Figen Yüksekdağ: Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz.







Eski HDP'li vekil Abdullah Zeydan: PKK sizi tükürüğüyle boğar.







YALAN: 14 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrası milliyetçilik pozları kesmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de de milliyetçi olduğunu dile getirdi.







GERÇEK: Milliyetçilik pozları kesen Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dönemlerde katılıdğı bir canlı yayında YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini hakkını savunan bir örgüt olarak görürüz" ifadelerini kullanmıştı.







YALAN: Kemal Kılıçdaroğlu gelen soru üzerine "Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine karşıyız" yalanı söyledi.







GERÇEK: Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK yanlısı yayın yapan İMC TV'de anayasanın ilk dört maddesi ile ilgili sorulan soruya, "Anayasayı değiştirelim 2,3'üncü maddesi mesela" ifadelerini kullanmıştı.



YALAN: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediyeleri'nde terör örgüt mensubu kişilerin almadığını iddia ederek "Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Suçlamak çok kolay. Siz bir terör örgütü mensubunu işe alabilir misiniz" ifadelerini kullandı.



GERÇEK: CHP'li İBB yönetimi tarafından çok sayıda FETÖ, PKK, DHKP-C, MLKP bağlantılı kişi işe alındı. İşte o isimlerden bazıları:



İbrahim Doğan

İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de işçi

2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.

Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu.

Ömer Keleş

İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de çamaşırhane elemanı

2016 yılı ağustos ayı içerisinde Bingöl'de kırsal faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda ele geçen dökümanlarda Botan Erciş adlı Ömer Keleş isimli teöristin-sözde-kimlik kartı bulundu.

2017 yılında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya üye olma", 2016 yılında, "6136 SKM ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar", 2018 yılında "Hakaret", 2022 yılında PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından işlem gördü.

4 Mayıs 2017 tarihinde " PKK/KCK silahlı Terör örgütüne ÜYe Olma" suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018 tarihinde tahliye oldu.

Fikri Karabulut (Bawer kod adlı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fikri Karabulut, 2 Ocak 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılarak, BAWER kod adını kullanmaya başladı.

19 Haziran 2014 tarihinde Hakkari'den teslim olduktan sonra İstanbul'da PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde yer alarak eylem ve tkinliklere katıldı.



SerbunYurtsever:

Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok eyleme katıldı. 2014 yılında Irak'ta faaliyet yürütmek üzere terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı.

İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de ev cihazları teknikeri olarak çalıştı.

İfşa olunca 17 Ağustos 2022'de illegal yollardan Yunanistan'a kaçtı.

Nurettin Dalmış:

Kızı Songül Dalmış, 2021 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı ve hâlâ dağda. Hakkında PKK saflarındayken çatışmada öldürülen teröristlerin cenazelerine katıldığı yönünde güvenlik kayıtları var.

İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de beden işçisi olarak işe alındı.

Mehmet Bayka:

MLKP terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttü. İstanbul'da yaşa dışı birçok eylemde boy gösterip gözaltına alındı.

MLKP terör örgütüne yönelik 2015'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp denetimli serbestlikle bırakıldı.

Örgüt propagandası yapmaktan da kaydı olan Bayka, 2021 yılı Mart ayında İBB'ye bağlı Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme ve Tic. A.Ş.'de çalıştı.







YALAN: Seçim sonrası CHP'li belediyeler başarısızlıklarının faturasını depremzedelere kesmeye çalıştı. Önce Tekirdağ ardından İzmir'de depremzedeler kapı dışarı edildi. Kılıçdaroğlu bu konuda ise "Tekirdağ Belediyesi süreleri dolan depremzedeler için valiliğe yazı yazmış. İşin özü bu" ifadelerini kullandı.







GERÇEK: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kumbağ'da kalan depremzedeleri kapı dışarı etme kararı almasına dair otellere afiş asıldı. Söz konusu afişte, "Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur." ifadeleri kullanıldı. Gelen tepkilerin ardından depremzedelere 1 Haziran tarihine kadar süre tanındığı da öğrenildi.







YALAN: Kemal Kılıçdaroğlu merhum Necmettin Erbakan'ın ev hapsinin fiili hapse dönüşmesi için imzasının bulunmasına rağmen inkar ederek, "Erbakan'ın ev hapsinin fiili hapse dönüşmesi için benim imzam mı varmış ?" dedi.







GERÇEK: Kamuoyunda "kayıp trilyon davası" olarak bilinen Refah Partisinin mali hesaplarına ilişkin davada kendisine verilen hapis cezasından dolayı Erbakan, 30 Ocak 2004'te Saadet Partisi Genel Başkanlığı ve üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldı.







Erbakan'ın, sağlık sorunları sebebiyle başvurusundan dolayı cezanın infazı ertelendi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Erbakan'ın 2 yıl 4 aylık hapis cezasını, yeniden yargılama sonunda değiştirmedi ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuş ve büyük bir skandala imza atmıştı.







YALAN: Kemal Kılıçdaroğlu programda sorulan soru üzerine Togg'u hiç eleştirmedim yalanını söyledi.







GERÇEK: Kılıçdaroğlu, 'Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu?' diye konuşarak TOGG'u hedef almış ve şu sözlere yer vermişti:

Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir.







YALAN: Kılıçdaroğlu "Bayrağına saygı duyan herkesin başımın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.







GERÇEK: HDP ile ilişkilerini sıkılaştıran, bu kapsamda terör örgütüne alenen destek veren Nuşirevan Elçi'yi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine danışman atadı ve rozet taktı. Elçi, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduktan sonra ilk röportajını örgüte yakın yayın organlarından Rudaw'a verdi. Özerklik isteyen Elçi'nin sözleri büyük tepki çekti. Röportaj sırasında Atatürk'ün kurduğu parti olmak ile övünen CHP'nin Genel Merkezi'ndeki Türk bayrakları kaldırıldı.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP mitinginde Türk bayrağının kaldırılmasını istedi.







YALAN: Kemal Kılıçdaroğlu, "Kemalizm ırkçılıktır" ifadeleriyle gündeme gelen Yüksel Taşkın'ı "Yüksel Taşkın Kemalizmi ırkçılık olarak tanımlamamıştır" sözleriyle savundu. Kılıçdaroğlu, Yüksel Taşkın'ın böyle bir söz söylemediği yalanını söyledi.







GERÇEK: Yüksel Taşkın kemalizmi ırkçılık olarak tanımlamıştır. Taşkın, CHP'nin de HDP ile yan yana gelmesi gerektiğini söylemiştir