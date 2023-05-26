Haberler Güncel Videoları Kılıçdaroğlu'nun saymakla bitmeyen yalanları

Kılıçdaroğlu'nun saymakla bitmeyen yalanları

Kılıçdaroğlu'nun saymakla bitmeyen yalanları
26.05.2023 00:42 - Son Güncelleme: 26.05.2023 00:42

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:12
Sinan Oğan: Atatürk'ün...
Güncel 00:55
Başkan Erdoğan,...
Güncel 01:21:26
Başkan Erdoğan'dan canlı...
Güncel 02:45
Başkan Erdoğan canlı yayında...
Güncel 01:36
Başkan Erdoğan canlı yayında...
Güncel 05:22
Yurt dışında kullanılan oylar...
Güncel 02:05
Yurt dışı oy sayısı 1 milyon...
Güncel 01:42
Üstad Necip Fazıl Kısakürek...
Güncel 01:02
Ankara mitinginde Başkan...
Güncel 00:17
Haluk Bayraktar'dan...
Güncel 39:42
Tarım ve Orman Bakanı Vahit...
Güncel 00:29
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun...

14 Mayıs seçimeri sonrası milliyetçilik pozları keserk kendi parlatmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Babala TV olmuştu. Bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun, CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edilmişti. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorulara algı dolu cevaplar vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları...

Güncel Videoları
SON DAKİKA