Kılıçdaroğlu'nun saymakla bitmeyen yalanları

14 Mayıs seçimeri sonrası milliyetçilik pozları keserk kendi parlatmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Babala TV olmuştu. Bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun, CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edilmişti. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen sorulara algı dolu cevaplar vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları...