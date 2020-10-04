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    • 04.10.2020 20:16
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    Son dakika: müjdeli haberi açıkladı: Cebrail ve 9 köy işgalden kurtarıldı

    Son dakika haberi... , Cebrail şehri ve 9 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı. "Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz" diyen Aliyev, " bizimdir, biz orayı alacağız" mesajını verdi.


    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

    Aliyev, "Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz. Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı" açıklamasında bulundu.



    Aliyev konuşmasına şöyle devam etti:

    "Dağlık Karabağ bizimdir, biz orayı alacağız. Uluslararası kuruluşların bu konuyu çözmesini 30 yıl bekledik."



    SIÇAN GİBİ SAKLANIYORLAR
    "Barış istedim dinlemediler şimdi Pashinyan ve diğerleri sıçan gibi saklanıyorlar"     sözleriyle Erivan yönetimine çok sert tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz adaletten yanayız. Tarihin en görkemli anlarını yaşıyoruz! Adaleti yeniden tesis ediyoruz! Azerbaycan halkının umutlarını yeşertiyoruz ve yaşatacağız! Karabağ bizim, kazanacağız!" ifadelerini kullandı.
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