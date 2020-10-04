



SIÇAN GİBİ SAKLANIYORLAR

"Barış istedim dinlemediler şimdi Pashinyan ve diğerleri sıçan gibi saklanıyorlar" sözleriyle Erivan yönetimine çok sert tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz adaletten yanayız. Tarihin en görkemli anlarını yaşıyoruz! Adaleti yeniden tesis ediyoruz! Azerbaycan halkının umutlarını yeşertiyoruz ve yaşatacağız! Karabağ bizim, kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

