Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun askeri teçhizatının imha görüntülerini paylaştı. Öte yandan Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı: Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatın imha anı
- Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı: Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatın imha anı
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