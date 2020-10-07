İşgalci Ermenistan ordusu ile Azerbaycan arasında sıcak çatışmalar devam ediyor. A Haber canlı yayınında ekrana getirilen görüntülerde Azerbaycan hava savunma sisteminin Ermeni füzesini imha ettiği görüldü. Öte yandan katil Ermenistan'ın misket bombaları da saniye saniye görüntülendi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada,"Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattına füze fırlattı. Füze, Yevlah bölgesinde BTC'nin 10 metre yanına düştü. Bölgede 300'den fazla füze parçaları var. Boru hattı hasar görmedi. ANAMA bölgede temizleme çalışmaları yapıyor" ifadelerini kullandı.
Hacıyev, ayrıca "Çaresiz durumda olan Ermenistan enerji altyapısına saldırıyor" dedi.
FÜZELER CANLI YAYINDA İMHA EDİLDİ
A Haber canlı yayınında ekrana getirilen görüntülerde Azerbaycan hava savunma sisteminin Ermeni füzesini imha ettiği görüldü.
ERMENİSTAN, SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE MİSKET BOMBASI ATIYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın özellikle sivil yerleşim yerlerine misket bombası attığını vurgulayarak, 'Ermenistan tarafından ateşlenen misket bombalı roketler, Goranboy bölgesinde köylere yakın noktalara düştü. Ermenistan, Azerbaycan'ın yerleşim bölgelerine karşı aktif olarak misket bombası kullanıyor' dedi. Misket bombaları da A Haber kameraları tarafından görüntülendi.