İşgalci Ermenistan ordusu ile Azerbaycan arasında sıcak çatışmalar devam ediyor. A Haber canlı yayınında ekrana getirilen görüntülerde Azerbaycan hava savunma sisteminin Ermeni füzesini imha ettiği görüldü. Öte yandan katil Ermenistan'ın misket bombaları da saniye saniye görüntülendi.

ERMENİSTAN, SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE MİSKET BOMBASI ATIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın özellikle sivil yerleşim yerlerine misket bombası attığını vurgulayarak, 'Ermenistan tarafından ateşlenen misket bombalı roketler, Goranboy bölgesinde köylere yakın noktalara düştü. Ermenistan, Azerbaycan'ın yerleşim bölgelerine karşı aktif olarak misket bombası kullanıyor' dedi. Misket bombaları da A Haber kameraları tarafından görüntülendi.



