Tayyip Erdoğan, dünkatıldı. Şu açıklamaları yaptı: Türkiye 'nin kendi hükümranlık adımlarını kullanarak attığı bu adım yeni dönemin habercisidir. Ayasofya kararı ileüzerindeki gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan prangayı kaldırmıştır.Ayasofya'nın ibadete açılması, 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesidir.

Macron 'İslam krizde' açıklaması provokasyondur. İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun.

Başkan Erdoğan, dün KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne katıldı. " Doğu Akdeniz 'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur" mesajı yolladı.

KKTC Başbakanı Tatar ise Kapalı Maraş'ın Perşembe günü açılacağını vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Almanya ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan- Ermenistan meselesi değerlendirildi.