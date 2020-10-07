Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. Şu açıklamaları yaptı:
Türkiye'nin kendi hükümranlık adımlarını kullanarak attığı bu adım yeni dönemin habercisidir. Ayasofya kararı ile Türkiye bağımsızlığı üzerindeki gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan prangayı kaldırmıştır.
Ayasofya'nın ibadete açılması, 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesidir.
Macron 'İslam krizde' açıklaması provokasyondur. İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun.
KAPALI MARAŞ AÇILIYOR
Başkan Erdoğan, dün KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne katıldı. "Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur" mesajı yolladı.
KKTC Başbakanı Tatar ise Kapalı Maraş'ın Perşembe günü açılacağını vurguladı.
MERKEL'LE KRİTİK GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Almanya ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan- Ermenistan meselesi değerlendirildi.
KIBRIS'A CAN SUYU
KKTC Su Temin Projesi'nin Deniz Geçişi İsale Hattı'nda 8 Ocak'ta meydana gelen arıza giderildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Kuzey Kıbrıs su temini projesi, aralıksız gece gündüz çalışılarak bitirildi. Mavi vatanda aynı geleceği paylaştığımız Kuzey Kıbrıs, Türkiye'den gelen suya kavuşacaktır" dedi.