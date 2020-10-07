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    • 07.10.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan: Ayasofya kararı ile bağımsızlığı üzerindeki gölgeyi kaldırmıştır

    Başkan Erdoğan, dün katıldığı programda ’nin kendi hükümdarlık adımlarını attığını vurguladı. “Ayasofya kararı ile Türkiye bağımsızlığı üzerindeki gölgeyi kaldırmıştır” açıklaması yaptı.

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı. Şu açıklamaları yaptı:

    'nin kendi hükümranlık adımlarını kullanarak attığı bu adım yeni dönemin habercisidir. Ayasofya kararı ile Türkiye bağımsızlığı üzerindeki gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan prangayı kaldırmıştır.

    Ayasofya'nın ibadete açılması, 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesidir.


    Macron 'İslam krizde' açıklaması provokasyondur. İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Sen kimsin ki 'İslam'ın yapılandırılması' diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun.

    KAPALI MARAŞ AÇILIYOR
    Başkan Erdoğan, dün Ersin Tatar ile Kuzey Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne katıldı. "'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur" mesajı yolladı.


    KKTC Başbakanı Tatar ise Kapalı Maraş'ın Perşembe günü açılacağını vurguladı.



    MERKEL'LE KRİTİK GÖRÜŞME
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Almanya ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan- Ermenistan meselesi değerlendirildi.

    KIBRIS'A CAN SUYU
    KKTC Su Temin Projesi'nin Deniz Geçişi İsale Hattı'nda 8 Ocak'ta meydana gelen arıza giderildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Kuzey Kıbrıs , aralıksız gece gündüz çalışılarak bitirildi. Mavi vatanda aynı geleceği paylaştığımız Kuzey Kıbrıs, Türkiye'den gelen suya kavuşacaktır" dedi.

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