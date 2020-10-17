Azerbaycan, Ermenistan!a ait S 300 füze sistemi böyle imha etti! İşte vurma anı...

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, 45'ten fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından Aliyev, "Cevabını meydanda vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Son dakika haberine göre Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait S-300 bataryasını üçüncü kez vurduğu anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
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