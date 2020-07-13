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Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini imha ettiğini duyurdu: O anlar havadan böyle görüntülendi

Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini imha ettiğini duyurdu: O anlar havadan böyle görüntülendi
13.07.2020 11:31

Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üsteğmen şehit oldu. Bakanlık, Ermenistan ordusuna ait bir mevziye gerçekleştirilen saldırının drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı.


Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde Ermenistan askerlerinin ateşkes ihlallerinin 13 Temmuz gece saatlerinde sürdüğü açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan askerlerinin açtığı ateşte Ermeni mevzilerinin yok edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, bir Azeri askerin şehit olduğu belirtilirken; Ermenistan'ın kayıplarını gizli tuttuğu ifade edildi.


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