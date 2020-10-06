Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan’ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydının paylaşımında Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırısında Irak ve Suriye'den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.