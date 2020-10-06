Türkiye'nin Rusya Federasyonu’ndan satın aldığı ve geçtiğimiz sene teslimatı tamamlanan S-400 Triumf Uzun Menzili Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS), atışlı testleri için Sinop'a getirildiği belirtildi. Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında S-400 bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak. Türkiye 27 Ağustos'ta Yunan F-16'ları tespit etmesi için S-400 hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi. S-400'lerin denenmesi ABD'de Doğu Akdeniz için alarm çanlarının çalmasına sebep oldu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önce Güney Kıbrıs'ı ziyaret etti. Ardından Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Askeri Üssü'nde Başbakan Kiryakos Miçotakis'le buluştu.
S-400’ler "atışlı test" için Sinop’a konuşlandı | ABD alarmda
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