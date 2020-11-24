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Azerbaycan askerinden zalimlere ders gibi hareket: Ağdam’ın tahliyesinde Ermeni sivillere yardım etti

Azerbaycan askerinden zalimlere ders gibi hareket: Ağdam’ın tahliyesinde Ermeni sivillere yardım etti
24.11.2020 16:52
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da Azerbaycan ordusu, eşyalarını alabilmek için onlardan yardım isteyen Ermeni sivillere eşyalarını almalarında ve köyü terk etmelerinde yardım etti. Yaşanan olay sosyal medyaya yansırken, Azerbaycan askerinin bu davranışı, Azerbaycan’ın Ermeni sivillere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele ettiğine bir kez daha kanıt teşkil etti.


Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda, Ermeni sivillerin yerleşim yerlerinden tahliye süreci devam ederken, Ağdam şehrinin Gülablı köyünde yaşanan olay, Azerbaycan'ın sivil halka savaş açmadığını ve sivillere karşı uluslararası hukuka uygun davranıldığını bir kez daha gösterdi.





Gülablı köyünü boşaltmaya hazırlanan Ermeni siviller eşyalarını alabilmek için Azerbaycan ordusundan yardım istedi.




Azerbaycan askeri, Ermenilere eşyalarını almaları için yardım etmenin yanı sıra köyü terk etmelerinde de yardımcı oldu.




Yaşanan olay sosyal medyaya yansırken, Azerbaycan askerinin bu davranışı, Azerbaycan'ın Ermeni sivillere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele ettiğine bir kez daha kanıt teşkil etti.


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