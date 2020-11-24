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AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
24.11.2020 17:56
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Son dakika haberine göre AK Parti MYK toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan lideliğinde AK Parti Genel Merkezinde başladı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı.

GÜNDEM OLDUKÇA YOĞUN
Hürriyet'in haberine göre AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) ekonomi, hukuk ve demokrasi reformları ele alınacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MYK ve MKYK'da Erdoğan, toplantıda hem ekonomi politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem de günlük hayatta rahatlamaya yol açacak hazırlıkları kurmaylarıyla değerlendirecek. AK Parti'de ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen illerdeki kongre süreci de tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Bu kapsamda artan vaka sayısı nedeniyle ertelenen büyükşehir ve il kongrelerinin salgının durumuna göre önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor.

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