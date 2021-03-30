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AYM, HDP hakkındaki iddianamenin iadesini istedi

AYM, HDP hakkındaki iddianamenin iadesini istedi
30.03.2021 17:53
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Gelen son dakika haberine göre, Anayasa Mahkemesi rapörtörü, HDP'ye açılan kapatma davasının iddianamesinin incelenmesini tamamladı. Rapörtör, usul eksiklerinin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.


Son dakika haberi... HDP'nin kapatılması istemli davada ilk incelemesini yapan raportör başvuruda eksiklik tespit etti. Raportörün Anayasa Mahkemesi heyetine sunduğu raporunda, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için süre verilmesi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi

Davayla ilgili görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sundu.

Alınan bilgiye göre, davayla ilgili görevlendirilen raportör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunda eksiklik tespit etti.

Başvurudaki usul eksikliklerinin giderilmesi yönünde görüş bildiren Anayasa Mahkemesi raportörü, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek, eksikliklerin tamamlanması için Başsavcılığa süre verilmesi yönünde görüş bildirdi.

AYM Genel Kurulu, yarın davayla ilgili ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

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