Avcılar’da park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Bülbül Sokak'ta, 13 Nisan gece saat 03.20 sıralarında meydana gelen olayda, 34 KYR 784 plakalı otomobilin sürücüsü, park halindeki 8 araca çarparak olay yerinden kaçtı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün bir araca çarptığı ve çarpmanın etkisiyle kayan aracın arkasındaki otomobile çarptığı görülüyor. Duruma aldırış etmeyen sürücünün, olay yerinden kaçarken diğer araçlara tekrar çarptığı anlar da kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.