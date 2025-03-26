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Avcılar cinayet son dakika: Eski koca ölüm saçtı: 3 ölü 1 yaralı!
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Avcılar cinayet son dakika: Eski koca ölüm saçtı: 3 ölü 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 22:16 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 22:16

İstanbul Avcılar’da Haydar Duran, eski eşi Damla Bakiler, kayınvalidesi Nazan Deniz ve eski baldızı Selin B.’yi silahla vurdu. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan Selin B. hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olayın ardından intihar etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

İstanbul Avcılar'da eski eşini, kayınvalidesini ve eski baldızını vuran şahıs intihar etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, eski eşinin kız kardeşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Duran isimli şahıs, eski eşinin Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. Duran, henüz bilinmeyen bir nedenle eski eşi Damla B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Duran, eski eşi Damla Bakiler'i, kız kardeşi Selin B. ve iki kız kardeşin annesi Nazan Deniz'i silahla vurduktan sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde olayı gerçekleştiren Haydar Duran ile eski eş Damla Bakiler ve Bakiler'in annesi Nazan Deniz'in hayatını kaybettiği belirledi. Selin B. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Çiftin bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

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