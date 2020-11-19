ATV'nin fenomen dizisinde şok gelişme... Miran öldü mü? Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü diziden ayrılıyor iddiası ortalığı karıştırdı!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü diziden ayrılıyor iddiası ortalığı karıştırdı! ATV'nin fenomen dizisinde şok gelişme... Miran öldü mü? atv ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'de neler oluyor? Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yer aldığı Hercai Cuma akşamları fırtınalara estiriyor. Hercai 47.son bölümde Hazar'ın oğlu öldüğünü öğrenen Miran karakteri hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran karakterinin öleceği ve diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki Hercai'de Miran ölecek mi? Dizide Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?

'Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?', 'Hercai'de Miran öldü mü?' sorularının yanıtı, Hercai izleyicileri tarafından günün en çok merak edilen konusu oldu. atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Serdar Özer gibi isimleri barındıran Hercai hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. Miran' karakterinin öleceği, Akın Akınözü'nün diziden ayrılacağı iddia edilirken dizinin sevenleri bu sorularında yanıtını merak ediyor. Cuma akşamı 48.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Hercai'de Miran öldü mü? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

MİRAN ÖLECEK Mİ?

ATV'nin sevilen dizisi hakkında ortaya atılan flaş iddia duyanların ağzını açık bıraktı. İddialara göre Hercai'de Miran karakteri ölecek ve Akın Akınözü diziye veda edecek. Dizinin sevenleri bu iddia sonrasında 'Hercai'de Miran öldü mü?' sorusunun yanıtını arıyor.

Hem kanaldan hem de dizinin yapım şirketinden konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Senaryonun gidişatına göre de Akın Akınözü'nün diziye devam edeceği söylenebilir. Öte yandan Hercai'de Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenmesiyle ortalık karışıyor.

MİRAN, HAZAR'IN OĞLU OLDUĞUNU ÖĞRENİR!

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur. Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.

HERCAİ'NİN 48.YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Miran, Hazar'dan hesap sormaya gidecek.

HERCAİ DİZİSİNDEN MİRAN ASLANBEY KARAKTERİ:

Miran karakteri Aslanbey ailesinden kalan ve soyu devam ettirebilecek olan son kişidir. Miran Aslanbey ise büyük annesi Azize Aslanbey tarafınca anlatılan intikam masalları ile büyümüştür. Kendisi soğuk ve masafeli bir karakter olmasının yanında zeki ve güçlüdür.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat vermektedir. Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.