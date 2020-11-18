Kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi başarılı oyuncuları bulunduran Kırmızı oda izleyici karşısına çıktığı günden bu yana ekranlarda fırtınalar estiriyor. TV 8'de Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda daha önce Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünde yer aldığı Bay Yanlış dizisinin final yapmasına neden olmuştu. Kırmızı Oda fırtınası dinmek bilmiyor. Kırmızı Oda'nın son bölümlerdeki reytingleriyle Star TV o dizinin ipini çekti. Peki Kırmızı Oda bu kez hangi dizinin başını yaktı? İşte tüm detaylar...