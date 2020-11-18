Kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi başarılı oyuncuları bulunduran Kırmızı oda izleyici karşısına çıktığı günden bu yana ekranlarda fırtınalar estiriyor. TV 8'de Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda daha önce Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünde yer aldığı Bay Yanlış dizisinin final yapmasına neden olmuştu. Kırmızı Oda fırtınası dinmek bilmiyor. Kırmızı Oda'nın son bölümlerdeki reytingleriyle Star TV o dizinin ipini çekti. Peki Kırmızı Oda bu kez hangi dizinin başını yaktı? İşte tüm detaylar...
İlk bölümü 4 Eylül'de TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede reytingleri ve sosyal medyayı sarstı. Reytinglerde rakipleri Arka Sokaklar ve Ramo'yu geride bırakan dizi TV8'e büyük katkı sağlamıştı.
BİR DİZİYİ DAHA BİTİRDİ
Kırmızı Oda'nın başlamasıyla Cuma akşamları ekranlarda TV8 fırtınası sürerken bir dizinin fişi çekildi.
Başrol oyuncusunun çıkarılmasıyla sarsıntılı bir sürece giren Star TV'nin büyük ses getiren dizisi Kırmızı Oda karşısında daha fazla dayanamayarak final kararı aldı.
BABİL EKRANLARA VEDA EDİYOR
Babil final yapıyor. Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan dizi 20. bölümde ekrana veda edecek.
Dijital dizi olarak planlanan ardından televizyona transfer olan dizi son yılların en büyük bütçeli projeleri arasında yer alıyordu.
BABİL DİZİSİ OYUNCULARI KİM? BABİL KONUSU NE?
İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan'ın, Egemen'le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman'la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır…
Babil'in yerine Özcan Deniz'in başrolünü oynadığı Seni Çok Bekledim dizisinin ekrana gelmesi bekleniyor.
Özcan Deniz geçen yıllarda İstanbullu Gelin dizisiyle uzun süre cuma akşamlarına damgasını vurmuştu.