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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 06:07 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 06:19

Ataşehir'de trafik kazası! Panelvan ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Ataşehir'de, trafik ışıklarında dönüş alan otomobil ile cadde üzerinde seyreden panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak refüje çıkarken, panelvan ise yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

Ataşehir'de, trafik ışıklarında dönüş alan otomobil ile cadde üzerinde seyreden panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak refüje çıkarken, panelvan ise yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Palabıyık, kontrolünde bulunan 34 BDD 123 panelvan ile cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada, trafik ışıklarında dönüş alan Kıvanç Aydeğer'in kullandığı 34 PB 3658 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarken, panelvan ise yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların içerisine sıkışan sürücüleri bulundukları yerden kurtardı. Kazada, otomobil sürücüsü Kıvanç Aydeğer ağır yaralanırken, panelvan sürücüsü Volkan Palabıyık ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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