Ataşehir'de İETT otobüsünde taciz tartışması! Çektiği fotoğraf ortaya çıktı... "Ben mühendisim..."

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye yolcular tepki gösterdi.
"FOTOĞRAFINI ÇEKTİ TACİZ ETTİ"
Olay, Ataşehir'de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi.
İddiaya göre bir yolcu cep telefonuyla kadın yolcunun fotoğrafını çekerken farkedildi. Otobüstekiler kadının fotoğrafını çeken kişiye tepki gösterdi.
"KAÇMAM BEN MÜHENDİSİM"
Tartışma sırasında tepki gösterilen kişi, "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" dedi.
Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı.
ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
Tacizciyi yakalayan yolcu, şahsın cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak "Bu fotoğraf ne, 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun" diyerek tepkisini gösterdi.