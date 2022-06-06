Ataşehir'de İETT otobüsünde taciz tartışması! Çektiği fotoğraf ortaya çıktı... "Ben mühendisim..."

İETT'de taciz tartışması... İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen bir şahsa yolcular tepki gösterdi. Tacizci olduğu iddia edilen kişi, "Kaçmam ben. Mühendisim, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim" ifadelerini kullandı.