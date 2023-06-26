Atama kararnamesi Resmi Gazete'de! Emniyet Genel Müdürlüğüne, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı! İşte tüm atamalar...

Son dakika haberleri.. Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'ne Erol Ayyıldız atandı. Öte yandan Hatay Valiliğine, Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber, Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü de değişti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcılığını görevine atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen isim Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız oldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ EROL AYYILDIZ KİMDİR?

1966 yılında Giresun'un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır.

Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyeri

1992 - 2020 yılları arasında sırası ile;

1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,

1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,

1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,

2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,

2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,

2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,

2011 - 2013 Zonguldak Valisi,

2013 - 2016 Aydın Valisi,

2016 - 2020 İzmir Valisi olarak görev yapmıştır.

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanarak 18/06/2020 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır.

.HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI KİMDİR?

26.11.1969' da Sungurlu' da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu' da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Mülki İdare Mesleğine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu) Kaymakamlıkları, Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı (Bursa) görevlerinde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda seminer ve çalışmalarda bulundu. 2018-2020 yıllarında Ardahan Valisi olarak görev yaptı. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Amasya Valisi olarak atanmıştır.



26.06.2023 tarihinde yayımlanan karar ile Hatay Valiliğine atanan Mustafa Masatlı, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER KİMDİR?

1972 Yılında Tokat ili Artova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladı ,1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.



1994 yılında kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliğinde; sırasıyla Burdur-Karamanlı, Tunceli-Hozat, Burdur-Gölhisar Kaymakamlığı, Karabük Valiliği görevlerinde bulundu.



İçişleri Bakanlığı bünyesinde, bir yıl süreyle Hukuk Müşaviri olarak çalıştı, 2007 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Yedi yıl süren Başmüfettişlik görevinin ardından 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirildi ve Vali olarak atandığı 21 Haziran 2017 tarihine kadar bizzat Emniyet Genel Müdürü ile birlikte çalıştı.

1996 yılında dokuz ay süreyle İngiltere'de,2013 yılında da bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde başta Kamu Yönetimi olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürede Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) hakkında incelemeler yaptı ve araştırma raporları hazırladı.



Yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde hazırladığı "Mali Yönüyle Afet Yönetimi" konulu yüksek lisans teziyle, gelişmiş ülkelerde uygulanan afet yönetim sistemleriyle, ülkemizde uygulanan afet yönetim sistemini mukayese ederek, bu çerçevede kentleşme sorunlarına ve afetlerin mali açıdan yönetimi konularındaki çözüm önerilerini sıraladı ve bu konudaki uzmanlığıyla TBMM'de hazırlanan Afet ve Acil Durum Yasası komisyon çalışmalarına katılarak yasa taslağının hazırlık süreçlerinde aktif görev aldı. Başbakanlıkta yürütülen; Kamu Hizmet Standartlarının Tespiti, Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Bürokrasinin Azaltılması projelerinde de görev alan Sayın ÇEBER'in kriz, afet ve acil durum yönetimi, kentsel dönüşüm başta olmak üzere farklı konularda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Kamu Yönetimi alanında kurs, seminer ve benzeri eğitimlere katılmış; farklı ülkelere kısa süreli mesleki çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir.



27.10.2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rize Valiliğine atanarak 07.11.2018 tarihinde görevine başlamıştır.



26.06.2023 tarihinde yayımlanan karar ile Gaziantep Valiliğine atanmıştır. Kemal ÇEBER evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

ADIYAMAN VALİSİ OSMAN VAROL KİMDİR?

Dr. Osman Varol, 1976 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazanarak yükseköğrenimine başladı. 1999 yılında buradan mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Uluslararası İşletmecilik" Yüksek lisans programına katıldı. 2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine ilk adımını attı. Kaymakam Adaylığı sırasında çeşitli staj ve eğitim programlarına katılmasının yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans programını ve ayrıca İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde "Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi" alanında bir Yüksek Lisans Programını tamamladı. Bu süre içerisinde Manisa Köprübaşı İlçesi'nde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı



2004 yılı Mart ayında 88. dönem Kaymakamlık Kursu'nun ardından Rize İli Derepazarı İlçesi Kaymakamı olarak göreve başladı. 2005 – 2008 yılları arası Batman İli Hasankeyf ilçe Kaymakamlığı, 2008 – 2010 yılları arası Batman Vali Yardımcılığı, 2010 – 2011 yılları arası Trabzon-Yomra Kaymakamlığı yaptı. 2011 – 2014 yılları arasında da İngiltere'de Southampton Üniversitesinde "Politika ve Uluslararası İlişkiler" alanında doktora programını tamamladı.



2014-2017 yılları arasında Denizli – Tavas Kaymakamlığı yaptıktan sonra 21.06.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile 2017-2020 yılları arasında Amasya Valisi olarak görev yapmış olup 09.06.2020tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanarak 19.06.2020 tarihinde görevine başlamıştır. .



Vali Dr. Osman Varol 26.06.2023 tarihinde yayımlanan karar ile Gaziantep Valiliğine atanmış olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı'na beş yeni isim atadı. Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan karar gereği, Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı görevine, Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi. Karar, Resmi Gazete'de, "Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atanmıştır" ifadeleriyle yer aldı.

MUSTAFA MURAT ŞEKER KİMDİR?

Mustafa Murat ŞEKER, 1992 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu, aynı yıl Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndaki kariyerine başladı. MEBS, Radar, Elektronik Harp, Uydu Haberleşme, Helikopter ve Uçak Modernizasyonu gibi projelerde Uzman Yardımcısı ve Uzman pozisyonlarında çalıştıktan sonra 2002 yılında Radar ve Uydu Projeleri grubuna Proje Müdürü olarak atandı. Bu unvanla Türkiye'nin ilk keşif ve gözetleme uydusu olan GÖKTÜRK projesini yönetti. 2011 yılında Deniz Araçları Daire Başkanlığı görevine atanarak MİLGEM ve Yeni Tip Denizaltı gibi kapsamlı ve büyük projeleri yürüttü. 2014 yılı içerisinde Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı olarak görevlendirildi, Erken İhbar Radarı ve Stand-off Jammer projeleri de dâhil elliden fazla projenin yönetimini koordine etti.2015 yılında Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış olup halen Elektronik Harp ve Radar, MEBS, Siber Güvenlik ve Bilişim ve AR-GE alanlarından sorumlu Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2010-2013 yılları arasında MİKES ve HEAŞ şirketlerinde Denetim Kurulu Üyeliği, 2013-2020 yılları arasında ASELSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği, 2020 yılında HAVELSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2021 yılında Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. Mustafa Murat ŞEKER, 29 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ASELSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

GÖKHAN UÇAR KİMDİR?

Gökhan Uçar, ODTÜ Havacılık Mühendisliği'nden lisans ve Makine Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır. Üniversite mezuniyetini takiben göreve başladığı Savunma Sanayii (Müsteşarlığı) Başkanlığında; 1994-2008 yılları arasında Havacılık/Uçak Dairesinde "Tanker Uçağı Projesi", "Genel Maksat Helikopter Projesi" ve "Deniz Gözetleme Uçağı Projesinde" Proje Mühendisi; "İnsansız Hava Aracı Projesi" ve "F-5 Uçağı Aviyonik ve Yapısal Modernizasyonu Projesinde" Proje Müdürü Teknik Yardımcısı; "F-35 Joint Strike Fighter Programında" Proje Müdürü Teknik Yardımcısı ve bilahare Proje Müdürü, "AWACS Barış Kartalı Programında" Proje Müdürü olarak görev almıştır. 2008-2011 yılları arasında Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığında "Sözleşmeler ve Maliyet Analizi Şubesinde" Uzman ve "Süreç Yönetimi Şubesinde" Şube Müdürü olarak görev almıştır. 2011-2013 yılları arasında Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığında "İleri Malzemeler, Tahrip, Enerji ve İtki Projeleri Şubesinde" Proje Müdürü olarak muhtelif projelerin yönetilmesi ile Turbojet ve Operatif İHA Motorlarının (PD-170) geliştirilmesi için projelendirme ve sözleşme görüşmeleri gerçekleştirmiştir. 2013-2015 yılları arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı "Strateji Geliştirme Dairesi Bütçe ve Fon Yönetimi Şubesinde" Şube Müdürü olarak Savunma Sanayii Destekleme Fonunun gelir gider takibi ile Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantıları hazırlıklarının koordinasyonu ve toplantı sekreteryasına ilişkin faaliyetler gerçekleştirmiştir. 2015-2016 yılları arasında Uçak Daire Başkanlığı "Uçak Modernizasyon ve Entegrasyon Şubesinde" Proje Müdürü olarak Barış Kartalı, A-400M, Deniz Karakol ve Sahil Güvenlik Uçakları (MELTEM-2), Deniz Karakol Uçakları (MELTEM-3), T-38 Tekamül Eğitim Uçağı Aviyonik Modernizasyon, C-130 Aviyonik Modernizasyon, KKK Kargo Uçağı ve Komuta Kontrol Uçağı Projelerinde görev almış ve 27 Eylül 2016 tarihinden bu yana SSB İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

HAKAN KARATAŞ

ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü'nde tamamladı. Doç. Dr. Karataş, 1996-2000 yılları arasında Kabataş Erkek Lisesi'nde İngilizce Öğretmeni, 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi; 2003 yılında YTÜ İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2004-2008 yılları arasında YTÜ Rektör Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Doç. Dr. Karataş, 2007 yılında Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında yüksek lisans, 2011 yılında yine aynı bölümde doktora eğitimini tamamladı. 2012 yılında YTÜ Eğitim Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlayan Doç. Dr. Karataş, 2016 yılında Eğitim Bilimleri alanında Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen "Doçentlik" unvanını almaya hak kazandı. 2009-2016 yılları arasında YTÜ Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü görevlerinde bulunan Doç. Dr. Karataş, aynı zamanda YTÜ'nün kalite yönetimi çalışmaları, kurumsallaşma, uluslararası ilişkiler geliştirme ve yabancı öğretim elemanı ve öğrenci kazanım projelerinde aktif biçimde yer aldı. Yıldız Teknopark ve Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Doç. Dr. Karataş, teknopark bünyesinde Eğitim Koordinatörü olarak da katkı sağladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki görevlerinin dışında; 2014- 2018 yılları arasında Gebze Teknik Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı ve Üniversite İdari Koordinatörü, 2016 – 2018 yılları arasında Antalya Bilim Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak görev aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı kurucu mütevelli heyeti üyesi olan Doç. Dr. Karataş, eğitim konusunda birçok kurumun oluşumunda ve yeniden yapılanmasında moderasyon ve raporlama desteği vererek yönettiği arama, karar ve tasarım konferanslarıyla danışmanlık yapıyor. Doç. Dr. Karataş ayrıca MNG Kargo, Ortadoğu Grup, Gebze Ticaret Odası başta olmak üzere birçok büyük şirkete kurumsal akademi tasarımı konusunda danışmanlık yaptı. Doç. Dr. Karataş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Projesinde" Danışman olarak yer alıyor. 24 Nisan – 2 Temmuz tarihleri arasında ise ASELSAN Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Karataş'ın, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış birçok makale, bildiri, yayın ve projesi bulunuyor. Evli ve iki çocuk sahibi olan Doç. Dr. Karataş, İngilizce biliyor.

HÜSEYİN AVŞAR

Hüseyin Avşar, SSB'de Helikopter Daire Başkanı ve STM'de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu biliniyor.

İHSAN KAYA

İhsan Kaya'nın STM Yönetim Kurulu Üyesi olduğu biliniyor.

12 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Buna göre, görevden alınan Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yerine Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Müftülüğüne Iğdır Müftüsü İrfan Açık, Iğdır Müftülüğüne Zahit Demirel, Ardahan Müftülüğüne Adem Karadeniz, Denizli Müftülüğüne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tokat Müftülüğüne Esat Yapıcı, Manisa Müftülüğüne Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale Müftülüğüne Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu Müftülüğüne Bekir Derin, Siirt Müftülüğüne Şakir Pinal, Mardin Müftülüğüne Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Müftülüğüne Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik atandı.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KURULU ÜYELİKLERİNE 2 YENİ İSİM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliklerine Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞINA ATAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs getirildi.

ÇETİN ŞİŞMAN GÖREVDEN ALINDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Çetin Şişman görevden alındı.