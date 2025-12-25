PODCAST CANLI YAYIN
Barış Terkoğlu gözaltına alındı - Video

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu gözaltına alındı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'na "yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

"KÜTÜPHANE'DEKİ SAVCI" İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Tekoğlu, 'Onlar' isimli dezenformasyon kanalında yayımlanan videosunda, uyuşturucu operasyonunda adı geçen "Kütüphane" adlı mekanda polislerin rutin kimlik kontrolü sırasında bir savcıyla karşılaştıklarını öne sürrmüş, savcının kimliğini göstermediğini iddia etmişti.

TERKOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İddianın asılsız çıkması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Barış Terkoğlu gözaltına alındı.

Terkoğlu'nun evinde yapılan aramada dijital materyallerine el konulduğu öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Terkoğlu'nun "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır"

