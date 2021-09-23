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Aşısızlara varyant uyarısı: Şiddeti çok yüksek!

Aşısızlara varyant uyarısı: Şiddeti çok yüksek!
23.09.2021 13:02
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İki yılı aşkın süredir dünyayı esir alan koronavirüsle mücadelede çalışmalarına devam eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan önemli bir açıklama geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, aşı karşıtlarını uyardı. Turan, "Ne yazık ki varyantlar nedeniyle çok ciddi anlamda hastalık şiddeti yüksek vakalar ortaya çıkıyor; aşısız grupta. Aslında aşı gerçeği şudur ki; geçmiş yıllardan günümüze aşının amacı kişilerin virüse yakalandıkları zaman hastalığı hafif geçirmeleri. Yani ağır hastalık oluşma ihtimalini azaltır ki bugüne kadar aşılama ve aşıyla ile ilgili yapılan çalışmalar en önemli primer sonuçlarımızdan bir tanesi hastalığın şiddetin nasıl etki ettiğiyle ilgili" dedi.


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