Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesinden aşısızlara varyant uyarısı: Şiddeti çok yüksek!
İki yılı aşkın süredir dünyayı esir alan koronavirüsle mücadelede çalışmalarına devam eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan önemli bir açıklama geldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, aşı karşıtlarını uyardı. Turan, "Ne yazık ki varyantlar nedeniyle çok ciddi anlamda hastalık şiddeti yüksek vakalar ortaya çıkıyor; aşısız grupta. Aslında aşı gerçeği şudur ki; geçmiş yıllardan günümüze aşının amacı kişilerin virüse yakalandıkları zaman hastalığı hafif geçirmeleri. Yani ağır hastalık oluşma ihtimalini azaltır ki bugüne kadar aşılama ve aşıyla ile ilgili yapılan çalışmalar en önemli primer sonuçlarımızdan bir tanesi hastalığın şiddetin nasıl etki ettiğiyle ilgili" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, vaka sayısındaki artışın devam etmesi halinde her türlü önlemin konuşulabileceğini belirterek, "Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse bu her zaman önemli bir konu olarak gündemimizde olacak. Bu aslında tamamen aşılama ile ilişkili. Aşılanan, 2 dozunu olmuş birey sayısı artıkça alınacak önlemlerde buna bağlı olarak azaltılabilir. O yüzden vaka sayısı artmaya devam ederse sırasıyla, tüm dünyada olduğu gibi bizde her türlü önlemi konuşmaya başlarız. Ama şu aşamada önceliğimiz aşılama. Aşılama konusunda hassasiyet istiyoruz'' dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan yaptığı açıklamada, artan vaka sayıları ve ölüm oranlarını değerlendirdi.
Prof. Dr. Turan, vaka sayısının daha da artması durumunda Bilim Kurulu'nda kısıtlamalar konusunun tekrar gündeme gelmesi durumuna ilişkin, "Hasta sayısı artıkça yani pozitif kişi sayısı arttıkça ve doğal olarak hastalanan birey sayısı da arttıkça sağlık sisteminde çok ciddi bir yük başlıyor ve çok sayıda hasta kabul etmek durumunda kalıyoruz. Ölüm oranları da oldukça yüksek gördüğünüz üzere.
O nedenle bir takım önlemler gerekebilir. Şu an en önemli önlemlerden bir tanesi kış aylarına geliyoruz; kapalı mekanlarda geçirilecek süreler uzayacaktır. O nedenle bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Tabi ki ilk hedef bireysel önlemler öncelikle. Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse bu her zaman önemli bir konu olarak gündemimizde olacak. Bu aslında tamamen aşılama ile ilişkili. Aşılanan, 2 dozunu olmuş birey sayısı artıkça alınacak önlemlerde buna bağlı olarak azaltılabilir.
O yüzden vaka sayısı artmaya devam ederse sırasıyla, tüm dünyada olduğu gibi bizde her türlü önlemi konuşmaya başlarız. Ama şu aşamada önceliğimiz aşılama. Aşılama konusunda hassasiyet istiyoruz. Ve tabi ki toplu bir kapanma istemiyorsak bireysel önlemlerimize de dikkat etmek istiyoruz. Burada maskenin, mesafenin, hijyenin önemini başından beri vurguladık. Bu bir tekerleme değil herkesin uyması gereken kurallar. Bireysel alınan önlemler toplu önlemlerin önüne geçecektir." ifadesini kullandı.