Haberler Haber Videoları Deren Talu'nun Işık aşkı! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

Deren Talu'nun Işık aşkı! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

Deren Talu'nun Işık aşkı! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı
23.09.2021 12:29
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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı, Samyeli'nin küçük kızı bakın nerede yakalandı! Raisa & Vanessa 2022-22 Sonbahar/Kış koleksiyonu önceki akşam Hasköy Yün fabrikasında gerçekleştiren defile ile tanıtıldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı defilede ünlüler sevgilileri ile dikkat çekti. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ise yanındaki isimle geceye damga vurdu.


Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu o isimle sevgili mi? Aşk bombası patladı ikili bakın nerede yakalandı

Geçtiğimiz günlerde 18'inci yaş gününü kutlayan ve ablası Deren Talu'nun paylaşımı çok konuşulan Derin Talu, defilede sevgilisi Emre Işık'la görüntülendi.

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