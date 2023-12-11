Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli başta olmak üzere çalışançalışmayan hemen herkesin merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleme süreci başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRKİŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.





KOMİSYONDA İLK KEZ 4 İŞÇİ BİRDEN VAR

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRKİŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek. Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, 'insan onuruna yakışır' düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.





VERGİ İNDİRİMİNDE MUTABIKLAR

Yeni asgari ücretin mutabakatla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor. İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

BU KRİTERLERE BAKILACAK

Asgari ücret artışı belirlenirken bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması ve bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Geçim maliyeti, yüzde 50 seviyelerinde beklenen memur zammı da çalışmalarda ele alınacak. İşçileri memnun edecek, istihdama zarar vermeyecek bir ücretin belirlenmesi hedefleniyor.

4 TOPLANTIDA TAMAM

Asgari ücretteki artışın ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda belirlenmesi bekleniyor. Yeni ücretin 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Çalışmalar kapsamında oy birliğiyle yeni ücretin belirlenmesi hedefleniyor.





ETKİ ALANI BÜYÜK OLACAK

Yeni asgari ücretin etkileyeceği bazı alanlar şöyle;

- Asgari ücretlilerin kazancı

- Diğer çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı

- Asgari ücretlilerin kıdem ve ihbar tazminatı

- En düşük rapor parası

- Doğum yapan annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği

- Stajyer ücreti

- İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar

- Yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yaptığı ödeme

- Sosyal yardımlar için gelir sınırı

- GSS primi

- SGK primleri

- Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar...

FORMÜLLERE GÖRE NE OLACAK?



