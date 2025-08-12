Arıza yapan amfibi uçak Hezarfen'e acil indi: Pilot-Kule diyaloğu ortaya çıktı!

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya'dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza oluştu.

Pilot: 'Hazerfen'e İniş Yapmak İstiyorum'

Arızayı fark eden pilot, telsizle kuleye ulaştı. "Mümkünse Hazerfen'e iniş yapmak istiyorum. Çünkü iniş takımımla ilgili bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kule: 'Bağlantı Sorunu da Olabilir'

Kule görevlisi, "Herhangi bir acil durum var mı?" sorusuna pilotun verdiği "Yok, sadece bağlantı sorunu da olabilir. Gerekirse göle de iniş yapabilirim" cevabını kayda aldı.

Güvenli Bir Şekilde İniş Yaptı

Uçak, gerekli önlemler alınarak Hezarfen Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Olayda yaralanma olmadı.