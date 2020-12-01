AÖL sınavları iptal mi? 2020 1. dönem AÖL sınavları ertelendi mi? Açık Lise sınavları nasıl olacak?

AÖL sınavları ertelendi mi? 2020 1. dönem AÖL sınavları iptal mi? Açık lise (AÖL) sınavına giriş yapacak binlerce öğrenci sınavların nasıl olacağını ve ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim hayatında tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirlerin başında ise uzaktan eğitime geçilmesi olmuştu. Ancak sınav dönemlerinin başlamasıyla öğrenciler sınavların nasıl olacağını merak ediyor. Açık Lise sınavlarının 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Peki, AÖL sınavları ertelendi mi?

AÖL sınavları iptal mi? Açık Lise AÖL sınavları ertelendi mi? 2020 1. dönem AÖL sınavlarının nasıl olacağı uzaktan lise eğitimi alan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs tedbirlerinin açıklanması ve hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından AÖL sınavlarının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Peki, AÖL iptal mi?

AÖL SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

KİMLER AÖL'DE EĞİTİM ALABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.