Son dakika: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

21.09.2020 11:48

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde, yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.





DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM DE MASAYA YATIRILACAK

Videokonferans ile gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek. TRT Haber'in edindiği bilgiye göre, görüşmede ayrıca Doğu Akdeniz'deki gerilim de masaya yatırılacak.