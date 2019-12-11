Antalya'da kırmızı alarm! Meteoroloji ilk kez kırmızı kodlu uyarıda bulundu: İzinler iptal edildi 11.12.2019 09:47

Meteoroloji, Antalya'da aşırı yağış beklendiğini belirterek ilk kez "kırmızı" kodlu uyarıda bulundu. Batı Akdeniz için fırtına uyarısı da yapıldı. Uyarının ardından Antalya'da AFAD ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda izinler iptal edildi. Peki, Antalya'da bugün okullar tatil mi? 11 Aralık Antalya MEB, Valilik duyurusu var mı?

Antalya'da bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Aralık Çarşamba günü Antalya için kırmızı alarm verid. Antalya için yapılan 'kırmızı kodlu' sağanak yağış uyarısının ardından il merkezi ve 6 ilçede en üst düzeyde tedbirler alındı. Hava durumu uyarıları sonrası Antalya'da öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağı yönünde araştırmalara başladılar. Peki, Antalya'da bugün okullar tatil mi? 11 Aralık Antalya MEB, Valilik duyurusu var mı? İşte cevaplar...

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da bugün eğitim öğretim devam edecek. Valilik ve MEB tarafından okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.

ANTALYA'DA HAVA DURUMU

Antalya'da dün başlayan sağanak yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Vatandaşları meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla "renkli kod sistemi" başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye'de ilk kez Antalya için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, vatandaşların meteorolojik uyarıları daha kolay anlaması amacıyla yerli ve milli olarak tasarlanan Renk Kodlu Meteorolojik Uyarı Sistemine geçildiğini aktardı. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 adet renk olduğunu aktaran Öztürk, "Bu renkler etki kuvvetine göre sıralanıyor. En hafifi yeşil, en kuvvetlisi de kırmızıdır" dedi.

ANTALYA İÇİN "KIRMIZI KOD" ALARMI

Antalya için kırmızı kod verilmesine ilişkin önemli meteorolojik uyarılarda bulunan Öztürk, Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilo civarında yağış beklendiğini belirtti. Öztürk, "Antalya için verilen kırmızı kodlu uyarı ile çok kuvvetli bir meteorolojik hadisenin beklenildiğini, büyük çapta hasar olabileceğini ve geniş alanların meteorolojik hadiseden etkilenebileceğini söylüyoruz. Vatandaşlarımızın sıklıkla meteorolojik uyarıları takip etmelerinde oldukça fayda var" şeklinde konuştu.

Tedbir ve önlem alınması gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Kırmızı kod çok tehlikeli bir meteorolojik hadiseyi gösteriyor. Bu vesileyle vatandaşların, ilgililerin, kaymakamlıkların başta olmak üzere herkesin, sel, su baskınları, trafikte aksamalar, yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgara karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi ve dere yataklarının taşması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasında fayda var" uyarısında bulundu.

TENCERELİ TEPSİLİ TEDBİRLER

Bu uyarıların ardından kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alırken vatandaşlar da kişisel tedbiri elden bırakmıyor. Özellikle Konyaaltı bölgesinde geçtiğimiz yıllarda etkili olan şiddetli yağmuru göz önünde bulunduran vatandaşlar, evlerinin su almaması için pencere altlarını kuru bezlerle kapatırken, olası bir sızıntıya karşı da tepsi ve tencereleri hazır tutuyorlar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem gülümsetiyor, hem de uyarılardan haberi olmayanları haberdar ediyor.