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Antalya'da alarm! Surların üzerine çıktı ortalık karıştı
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Antalya'da alarm! Surların üzerine çıktı ortalık karıştı

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024, 15:24 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024, 15:24

Antalya Kaleiçi'nde surların üzerine çıkıp "15-16 yaşındaki çocukları silahlandırdılar" diye bağıran şahıs, polisi alarma geçirdi. Ekiplerin yardımıyla surdan aşağı indirilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Antalya'nın turistik merkezi Kaleiçi'nde surların üzerine çıkıp "15-16 yaşındaki çocukları silahlandırdılar" diye bağıran şahıs, polisi alarma geçirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi sınırlarında yer alan tarihi Kaleiçi'nde gerçekleşti. Kaleiçi surlarından birinin üzerine tırmanarak çıkan R.Ş., 1 saat boyunca yaklaşık 20 metre yükseklikteki surun üzerinden "15-16 yaşındaki çocukları silahlandırdılar" diye bağırarak elindeki kağıtları ve fotoğrafı surdan aşağı attı.

Antalya'da surlara çıkan bir şahıs ortalığı karıştırdı (DHA)

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken kısa sürede olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. İtfaiyenin yardımını istemeyen vatandaş, polis ekiplerinin de desteğiyle kendi imkanıyla surun üzerinden indi.

Antalya'da surlara çıkan bir şahıs ortalığı karıştırdı (DHA)

ÇOCUKLARA SİLAH VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ş., aracın içinde Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşadığını ve çocuğuna silah verildiğini öne sürdü.

Antalya'da surlara çıkan bir şahıs ortalığı karıştırdı (DHA)

O anlar ise çevredeki esnaf ve yabancı turistlerce cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay yerinde bulunan Hüseyin Aydın, "Biz buraya geldiğimizde yukarı çıkmıştı, bağırıyordu. Çocuklarıyla ilgili bir konudan bahsediyordu. Bir saat kadar yukarıda kaldı, sonra itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Kendiliğinden indi" diye konuştu.

Antalya'da surlara çıkan bir şahıs ortalığı karıştırdı (DHA)

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