Antalya Valiliği'nden flaş yağış açıklaması! Saat verdi! |Video 11.12.2019 14:40

Meteoroloji'nin antalya için kırmızı alarm vermesinin ardından Valilik'ten de bir açıklama geldi. Antalya Valiliği "Bugün 18.00 ile sabah 08.00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuzu devam edecek" ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi'nin açıklamaları şöyle;

Bugün 18.00 ile sabah 08.00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuzu devam edecek. Biz bu binada vali yardımcımızın başkanlığında hem büyükşehir belediyemiz, hem de 7 ilçe belediyemizden görevliler, kara yollarımız ile bir kriz merkezi oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Bu gece de takibimiz devam edecek.

Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyaç var. özellikle gece saatlerinde, su basması tehlikesine karşı tedbirli olmasını, uyanık olmasını öneriyoruz.

Vali Münir Karaloğlu, canlı yayında açıklamalarda bulunurken "Antalya'da bugün ve yarın (11 Aralık 2019 Çarşamba ve 12 Aralık 2019 Perşembe) okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" dedi.