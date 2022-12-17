Antalya Muratpaşa'da arazide kadın cesedi bulundu

Son dakika haberleri... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu. 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son dakika haberleri... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu. 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.
Gazi Bulvarı'ndaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
30-35 YAŞLARINDA
Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde 30-35 yaşlarındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.