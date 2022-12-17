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Antalya Muratpaşa'da arazide kadın cesedi bulundu

Antalya Muratpaşa'da arazide kadın cesedi bulundu
17.12.2022 14:27

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Son dakika haberleri... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu. 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.

Gazi Bulvarı'ndaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

30-35 YAŞLARINDA
Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde 30-35 yaşlarındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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