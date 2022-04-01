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Antalya Manavgat'ta erkek arkadaş dayağı! Saçından sürükledi, tekme tokat dövdü...

Antalya Manavgat'ta erkek arkadaş dayağı! Saçından sürükledi, tekme tokat dövdü...
01.04.2022 14:42

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde genç bir kız, erkek arkadaşıyla görüştüğünü ileri sürdüğü bir diğer genç kızı yere yatırıp tekme ve tokatlarla dövdü, yerlerde sürüdü. O anları da cep telefonuyla kaydettiren genç kız ve yanındakiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Duraliler Ulukapı Mahallesi, Şavlak mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, K. E., erkek arkadaşının eski kız arkadaşı Ş. G. (21) ile görüşmeye devam ettiğini ileri sürüp kavga etmeye başladı. Ş. G.'yi yere yatıran K. E., genç kıza tokat ve tekmeler atmaya başladı. Genç kızın bir yandan saçını tutup sürükleyen K. E., karın boşluğu ve kafasına da tekme atmaya devam etti. O anlarıysa yanındakiler cep telefonuyla kaydetti, görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Ş. G.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K. E. ve yanındaki Ö. A., H. Ç. ve M. A.'yı gözaltına aldı. Yine olaya karıştığı belirtilen E. D.'nin se arandığı öğrenildi.

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