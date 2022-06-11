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Antalya lunapark kazası videosu izle! Lunapark'taki kaza anı cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı

Antalya lunapark kazası videosu izle! Lunapark'taki kaza anı cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı
11.06.2022 18:04 - Son Güncelleme: 11.06.2022 18:05

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Antalya Muratpaşa'da çocukların binip eğlenceli vakit geçirdikleri ''Disco'' adlı yuvarlak salıncaktaki oturma alanının mekanizmadan ayrılması ve içindeki çocuklarla düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların sallandığı sırada çocuklardan biri cep telefonuyla salıncağı görüntüleyip ''Arkadaşlar ben buna bindim. Çok korkunç ve tehlikeli. Sakın binmeyin!'' diyerek salıncaktaki tehlikeye dikkati çekerken kaza meydana geldi. Görüntülerde mekanizma, bağlantı noktasından ayrılıp ters şekilde çocukların üzerine düşüyor. 3 çocuğun yaralandığı olayda panik anları ve yaralı çocuklara müdahale de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta 'disko' adlı oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı, mekanizmadan kopup, zemine düştü. Sepet kısmında sıkışan Buğra Yağız Koyun, Mete Atık ile Yakup Bilal Salarvan hafif yaralandı. Çocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncağın içinde baş aşağı oturur halde çıkarılmayı bekledi. Oyun parkı görevlilerinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı.

Kurtarma çalışmaları sürerken yaralanan çocukların aileleri ise panik yaşadı. Çocuklardan Buğra Yağız Koyun, "Eğleniyorduk. Bindiğimiz oyuncak kırılıp, ters döndü. Altında kaldık. İtfaiye beni ve arkadaşlarımı çıkardı. Ayağımda ağrı var" dedi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çocuklar, hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Antalya'da, lunaparkta 'disco' adlı oyuncağın çocukları taşıyan sepet kısmının mekanizmadan koparak düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklar sallandığı sırada Ceyhun Erdem Met'in, oyuncağı görüntüleyerek "Arkadaşlar ben buna bindim. Çok korkunç ve tehlikeli. Sakın binmeyin" dediği sırada kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

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