Anket değil operasyon! İP'den fonlanan KONDA Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazladı: Manipülatif rakamların perde arkası

Türkiye bu pazar sandık başına gidiyor. Çok sayıda anket Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; seçimi önde 1. turda ön tamamladığını gösteriyor. Ancak muhalif isimler, partiler ve dernekler tarafından fonlanan bazı kamuoyu araştırma şirketleri manipülatif anketler yayınlamaktan çekinmiyor. Son olarak KONDA, Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimi ilk turda kazanmaya yakın bir anket paylaştı.

AK PARTİ VE MHP'DEN PUAN KIRPTILAR

Ancak güncel verilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen hiçbir ankette Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın önünde değil.

KONDA'yı İYİ Parti ve Mansur Yavaş finanse ettiği için İYİ Parti'nin şuan % 6-7 arasında olan oyunu Konda % 12,4 göstermiş.

KONDA kendi bulduğu sonuçlarda AK Parti'den 5 puan ve MHP'den 1 puan kırparak İYİ Parti'ye + 5 CHP'ye + 1 puan yazarak finansmanın karşılığını vermiş.

Yine KONDA kendi buldukları sonuçta Erdoğan'dan 5 puan silip Kılıçdaroğlu'na direkt yazmışlar.

MANİPÜLASYONUN NEDENİ KATILIMI ARTIRMAK

KONDA'yı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker fonluyor.

KONDA'nın gerçek sonucunu Kılıçdaroğlu da Akşener de biliyor buna rağmen CHP'lilerin "ilk turda kazanıyoruz" "kazanması için 0.7 puan kaldı" demelerinin tek nedeni eğer katılım olmazsa Erdoğan fark atarak kazanacak gerçeğini bilmeleri.

İyi Parti'nin finanse ettiği KONDA'nın patronu Aydın Erdem, AK Parti ve Başkan Erdoğan karşıtı açıklamalarıyla tanınıyor. Erdem, "Benim Erdoğan'a oy vermeyecek olan birisi olduğumu tahmin etmek çok zor değil. Erdoğan döneminin bitmesi gerektiğini düşünen insanlardan biriyim." ifadelerini kullanmıştı.

"KARARSIZLARI HDP'Lİ YAPACAĞIZ"

KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, HDP İstanbul İl Eşbaşkanlığı yapmıştı. Ayşe Erdem hala HDP ile çalışıyor.

Ayşe Erdem 2015'te verdiği bir röportajda; ailesinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Babam bana çok doğru bir iş yaptığımı hissettiriyor" demişti.

Erdem, "Ben yüzde 12 mi, değil mi, hâkim değilim. Biliyorsunuz, kamuoyu araştırmalarında "kararsızlar" diye bir blok insan var. Her araştırma şirketi, o kararsızları, farklı dağıtıyor. Değişik rakamlar o yüzden. Ama netice olarak yüzde 10 olduğumuz kesin. Ve daha 40 günümüz var. Örgütlü bir çalışmayla, sözümüzü daha geniş kitlelere ulaştırarak, kararsızları da etkileyebileceğimizi düşünüyorum. Kararsızları HDP'li yapacağız!" dedi.

ALMAN DERNEĞİNDEN FONLU

Yine KONDA kurucularından Bekir Ağırdır'ın Türkiye'de bölücü yapıları desteklemesiyle tanınan Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin Türkiye temsilciliğinde görev alıyor.

Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin manipülatif anketleriyle tanınan KONDA'ya fon yağdırdığı da bilinen bir gerçek.

Ağırdı yakın zamanda verdiği bir röportajda, "Anketlerde Muharrem İnce'nin oylarının 3-4'lere Sinan Bey'in de 1-2'lere inmesini bekliyorum. Bu gerileme gerçekleşirse Kemal Bey'in birinci turda kazanma oranı Tayyip Bey'e göre daha yüksek." ifadelerini kullanmıştı.