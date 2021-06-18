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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu
18.06.2021 01:47
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşte detaylar...


Olay, Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 572'inci sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kişinin sokak üzerindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cengiz Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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