Haberler Video Ankara'da "heykel için ağaçlar katledildi" iddiası

Ankara'da "heykel için ağaçlar katledildi" iddiası

06.12.2019 15:06

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki bazı ağaçlar kesildi. 30-40 yaşı civarındaki ağaçların heykel yapılmak için kesildiği iddia edildi. Peki, ağaçlar neden kesildi? CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi. Detayları A Haber Muhabiri Elif Saatçıoğlu aktardı.


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