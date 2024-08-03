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Ankara'da asrın takası: MİT'in tarihi takas operasyonunda 26 esir evine döndü!
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Ankara'da asrın takası: MİT'in tarihi takas operasyonunda 26 esir evine döndü!

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024, 12:06   |   Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2024, 12:06

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 1 Ağustos'ta Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı. 7 ayrı ülkedeki cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimi yapıldı. ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun ardından ülkelerine dönen kişilerin kimlikleri merak ediliyor. Takası yapılan her ismin ayrı bir hikayesi, ülkesi için ayrı bir önemi var.

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