SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 18:43 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 18:48

Ankara Mamak Küçük Kayaş'ta kadın cinayeti: 4 çocuk annesi eşini öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydan gelen olayda 4 çocukları olan Mikail ve Sultan Başer çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mikail Başer, evde bulunan tabancayla Sultan Başer'e ateş etti. Sultan Başer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde Mikail Başer (45) kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Sultan Başer'i (38) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçük Kayaş Mahallesi 1866 Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocukları olan Mikail ve Sultan Başer çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mikail Başer, evde bulunan tabancayla Sultan Başer'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Başer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mikail Başer de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sultan Başer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi. Mikail Başer de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek eylem için ortak çağrı: "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet"
25.12.2023Pazartesi
CHP'li Fondaş ve Terör Medyasından Ağız Birliği! PKK Sempatizanından Bölücülük İtirafı: Çatlama Başladı
25.12.2023Pazartesi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM'e bildiri tepkisi: ''Bütçe görüşmelerinde CHP'yi takip etmeyeceğim''
25.12.2023Pazartesi
Valiliklerden 14 ilde kapatma kararı! Kar tatili duyurusu bu sabah geldi! Öğrenciler bugün okula gitmeyecek! Anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar...
25.12.2023Pazartesi
Fatih Altaylı'dan skandal sözler! "Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki provokasyon" iddiasında bulunup vatandaşa 'şerefsiz' dedi
25.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
🕵️‍♂️ Müge Anlı İsa Çınar cinayet itirafı! Canlı yayında Mustafa Hakkulu’nu öldürdüğünü itiraf etti! 🚨 12:00
🕵️‍♂️ Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! 🚨
25.12.2023Pazartesi
Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu’dan sonra adı Kardeşlerim’in yıldızı Eylül Lize Kandemir ile anıldı! Resmen açıkladı 02:04
Mert Ramazan Demir'den yeni sevgili açıklaması! Kardeşlerim'in yıldızı Eylül Lize Kandemir ile...
25.12.2023Pazartesi
Sabiha Gökçen’e Türkiye’nin en büyük ikinci pistini Başkan Erdoğan açacak! 01:55
Sabiha Gökçen'e Türkiye'nin en büyük ikinci pisti bugün açılıyor!
25.12.2023Pazartesi
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule yataktan fotoğraf paylaştı! Milan Efe’nin doğum gününe özel not: Anne olduğun gün kutlu olsun 00:39
Dilan'ın kara kutusu Şule'den yeni paylaşım!
25.12.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA