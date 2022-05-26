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Ankara Çankaya'da otobüs kazası! EGO otobüsü dehşet saçtı! 5 araç pert, 1 yaralı

Ankara Çankaya'da otobüs kazası! EGO otobüsü dehşet saçtı! 5 araç pert, 1 yaralı
26.05.2022 15:11

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Son dakika haberi... Ankara Çankaya'da freni boşalan bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan EGO otobüsü, park halindeki otomobile çarptı. Arka arkaya park edilmiş 5 otomobilin de birbirine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Cebeci Mahallesi, Cemal Gürsel Cadesi'nde meydana geldi. Kızılay yönüne giden EGO otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arka arkaya park edilmiş 5 otomobil de birbirine çarptı. Otobüsle birlikte 7 araçta hasar oluşurken, 2 otomobilin arasında kalan 1 kişi yaralandı.

Kaza yerine ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların arasında kalan yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otobüsün araca çarptığı ve zincirleme kazaya neden olduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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