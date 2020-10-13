Amerikan Futbol Ligi'nde düzenlenen bir maç sırasında görenleri şoke eden bir korkunç olay meydana geldi. Dallas Cowboys ile New York Giants arasında oynanan maçta Dak Prescott feci şekilde sakatlandı. Dallas'ın yıldızı Prescott bir pozisyon sırasında ters basınca ayak bileği korkunç şekilde kırıldı.
Amerikan Futbol Ligi'nde korkunç olay! Her şey bir anda oldu...
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