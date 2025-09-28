PODCAST CANLI YAYIN

Amatör balıkçıların teknesi alabora oldu, denize düşen 2 kişi kurtarıldı

Mersin'in Mezitli ilçesi açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. Teknedeki 2 amatör balıkçı diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Meziltli ilçesi Soli sahilinden yaklaşık 1,5 kilometre açıkta sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 metrelik 'Demir 033' adlı tekneyle olta balıkçılığı yapan 2 amatör balıkçı, bir anda teknenin alabora olması üzerinde dengelerini kaybedip suya düştü.

Fiber tekne su alıp dibe doğru batmaya başladı. Telefon ve diğer malzemeleri de denize düşen amatör balıkçılar açıktaki diğer balıkçılardan yardım istedi. Çağrıyı duyan balıkçılar avlanmayı bırakıp yardıma koştu.

Önce denize düşen balıkçıların güvenliği alındı, ardından su alıp batmaya devam eden tekneye halat bağlanıp yüzeye çıkarıldı. Diğer balıkçı teknelerine halatla sabitlenen 3 metrelik teknedeki su, kova yardımıyla boşaltıldı, halat bağlanarak kıyıya çıkarıldı. Yaşananlar ise amatör balıkçıların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Balıkçıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

