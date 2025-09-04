Amasya’da feci kaza otomobil bariyerlere çarptı: 22 yaşındaki Mustafa Sefa Çapkın hayatını kaybetti

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilden fırlayan 22 yaşındaki Mustafa Sefa Çapkın yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Gece Yarısı Meydana Geldi

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Helvacı Mahallesi'nde yaşandı. K.Y. idaresindeki 05 ADJ 453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bariyerlere çarptı.

Araçtan Fırlayan Genç Hayatını Kaybetti

Çarpmanın etkisiyle sürücü K.Y., M.C.E., B.E. ve araçtan savrulan Mustafa Sefa Çapkın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 22 yaşındaki Mustafa Sefa Çapkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.